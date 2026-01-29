Минимущества Тверской области объяснило изъятие квартиры у Клишиной

Воспитаннице тверской школы легкой атлетики Клишиной 35 лет. Тренировалась в Твери, после восьмого класса школы — в Москве. На протяжении всей профессиональной карьеры на внутрироссийских соревнованиях представляла Москву и Тверскую область, с 2013 года тренировалась и жила в США, но всегда выступала за Россию. Главным достижением ее карьеры стала серебряная медаль чемпионата мира 2017 года в Лондоне, была участницей Олимпийских игр 2016 и 2021 годов. Игры в Токио стали последним турниром в ее карьере, тогда в квалификации она получила травму ноги и вынуждена была покинуть стадион на коляске. В настоящее время является матерью двух детей, продолжает жить в США.