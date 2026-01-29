Минимущества Тверской области объяснило изъятие квартиры у Клишиной

ТВЕРЬ, 29 января. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира и чемпионка Европы по прыжкам в длину Дарья Клишина лишилась квартиры в Твери из-за утраты статуса спортсмена, входящего в состав сборной России. Об этом сообщили ТАСС в Минимущества Тверской области.
«Дарья Клишина утратила статус спортсмена, входящего в состав сборной России, с 2022 года. Указанные обстоятельства стали основанием для расторжения договора коммерческого найма квартиры», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, однокомнатная квартира площадью 41,7 кв. м в Заволжском районе Твери была предоставлена Клишиной во временное пользование в 2011 году на период вхождения в состав сборной команды России по легкой атлетике. В связи с тем, что Дарья Клишина не освободила помещение после уведомления об исключении из состава сборной России, дело рассматривалось в судебном порядке. «Решением Заволжского районного суда г. Твери от 09.10.2024 требования Минимущества были удовлетворены. Апелляционная инстанция, куда обращалась Дарья Клишина, оставила решение без изменений. В мае 2025 года пользование квартирой прекратилось, представитель спортсменки добровольно подписал передаточный акт в отношении объекта», — пояснили в ведомстве.
Отмечается, что Минимущества Тверской области работа по актуализации информации об основаниях для проживания нанимателей в квартирах, находящихся в госсобственности, проводится ежегодно. Эта процедура проводится в соответствии с законодательством с целью недопущения нарушений при распоряжении жилищным фондом региона. «В случае, если бы Минимущества не приняло необходимых мер по расторжению договора найма с Дарьей Клишиной, то это было бы квалифицировано как бездействие органа власти и являлось бы нарушением законодательства», — добавили в ведомстве.
Воспитаннице тверской школы легкой атлетики Клишиной 35 лет. Тренировалась в Твери, после восьмого класса школы — в Москве. На протяжении всей профессиональной карьеры на внутрироссийских соревнованиях представляла Москву и Тверскую область, с 2013 года тренировалась и жила в США, но всегда выступала за Россию. Главным достижением ее карьеры стала серебряная медаль чемпионата мира 2017 года в Лондоне, была участницей Олимпийских игр 2016 и 2021 годов. Игры в Токио стали последним турниром в ее карьере, тогда в квалификации она получила травму ноги и вынуждена была покинуть стадион на коляске. В настоящее время является матерью двух детей, продолжает жить в США.