В торговых центрах Ростова имитируют пожары для проверки безопасности

Сотрудники испытательной пожарной лаборатории и инспекторы госпожнадзора начали проверки в торговых центрах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Специалисты моделируют пожар, в том числе с помощью имитатора дыма, после чего смотрят, насколько эффективно сработают все автоматические системы. В частности, они проверяют работу пожарной сигнализации, системы оповещения, автоматического пожаротушения и дымоудаления.
Проверки проводятся перед открытием торговых центров, чтобы лишний раз не волновать посетителей. В этом году они запланированы на 80 объектах с массовым пребыванием людей.
