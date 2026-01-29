Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В торговых центрах Ростова имитируют пожары для проверки безопасности

Сотрудники МЧС устраивают фейковые возгорания, чтобы понять, как работает система пожаротушения.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники испытательной пожарной лаборатории и инспекторы госпожнадзора начали проверки в торговых центрах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Специалисты моделируют пожар, в том числе с помощью имитатора дыма, после чего смотрят, насколько эффективно сработают все автоматические системы. В частности, они проверяют работу пожарной сигнализации, системы оповещения, автоматического пожаротушения и дымоудаления.

Проверки проводятся перед открытием торговых центров, чтобы лишний раз не волновать посетителей. В этом году они запланированы на 80 объектах с массовым пребыванием людей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram!