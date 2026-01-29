Ричмонд
На улице в центре Ростова на 12 дней перекроют движение из-за коммунальных работ

Ограничения на Красноармейской улице продлятся со 2 по 13 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В центре Ростова из-за коммунальных работ ограничат движение автотранспорта почти на две недели. Об этом сообщают в Департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации донской столицы.

— Ограничения связаны с переносом сроков работ на подземных канализационных сетях. Движение транспорта будет частично перекрыто на улице Красноармейской в районе дома № 1Б, — уточнили власти.

Ограничительные меры вступят в силу 2 февраля и продлятся до 13 февраля включительно. В этом месте находится крупный торговый объект — рынок строительных материалов на пересечении с проспектом Сиверса.

Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать возможные задержки в указанный период.

