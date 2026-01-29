Гендиректор Шереметьево раскрыл подробности приобретения Домодедово

Генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко выступил с заявлением, что для приобретения Домодедово на аукционе использовались собственные денежные средства аэропорта. Его слова приводит пресс-служба воздушной гавани.
«Шереметьево в лице 100% дочерней компании ООО “Перспектива” победил в аукционе на приобретение аэропорта Домодедово… Мы использовали собственные денежные средства для приобретения аэропорта Домодедово, без привлечения заемных денег», — заявил Василенко.
По его словам, приобретение рассматривается как бизнес‑проект, призванный стабилизировать работу московского авиаузла и вывести Домодедово из кризисного состояния. Новый собственник подчеркивает, что Домодедово — крайне сложный объект с хроническими проблемами, высокими рисками, существенной долговой нагрузкой и убытками.
Также Василенко заявил, что руководство Шереметьево гарантирует коллективу Домодедово сохранение всех рабочих мест, бесперебойную выплату заработной платы, полный спектр социальных гарантий и стабильность трудовой деятельности.
Напомним, структура Шереметьево стала победителем повторного аукциона по продаже аэропорта Домодедово, предложив 66,1 млрд рублей.