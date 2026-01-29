Гендиректор Шереметьево раскрыл подробности приобретения Домодедово

По его словам, приобретение рассматривается как бизнес‑проект, призванный стабилизировать работу московского авиаузла и вывести Домодедово из кризисного состояния. Новый собственник подчеркивает, что Домодедово — крайне сложный объект с хроническими проблемами, высокими рисками, существенной долговой нагрузкой и убытками.