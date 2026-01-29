Ричмонд
Умер Карим Юлдашев, режиссер московского театра «Ленком»

Заслуженный деятель искусств Узбекистана Карим Юлдашев умер на 86-м году жизни.

Умер Карим Юлдашев, заслуженный деятель искусств Узбекистана и режиссер из московского театра «Ленком». На момент смерти ему было 85 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Намангана, где он родился.

«Заслуженный деятель искусств Узбекистана, профессор Карим Юлдашев скончался на 86-м году жизни», — говорится в сообщении.

В администрации подчеркнули, что Юлдашев внес значительный вклад в развитие узбекского национального искусства, также был удостоен почетного звания «Деятель искусств Республики Узбекистан».

В 1968—1969 годах Юлдашев работал в московском театре имени Ленинского комсомола. Позднее он вернулся в Узбекистан, где возглавил музыкально-драматический театр в родном городе.

Ранее KP.RU сообщал, что в возрасте 74 лет умер известный кинорежиссер и сценарист Олег Массарыгин. Прощание с ним состоится 31 января в Храме Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском.