Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ назвал три варианта развития ситуации на Украине в 2026 году

Конфликт между Россией и Украиной в 2026 году может развиваться по трем сценариям. Об этом в четверг, 29 января, сообщает издание The Wall Street Journal.

Конфликт между Россией и Украиной в 2026 году может развиваться по трем сценариям. Об этом в четверг, 29 января, сообщает издание The Wall Street Journal.

По информации газеты, скорее всего, конфликт будет продолжаться по сценарию длительного позиционного противостояния со ставкой на истощение противника. Второй вариант — прорыв российской армией обороны Вооруженных сил Украины и принятие Киевом тяжелых для него условий мира.

В качестве третьего варианта газета предполагает продолжение экономического давления на Россию.

Несмотря на разносторонние прогнозы, переговоры по украинскому конфликту продолжаются. 28 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что второй раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева пройдет 1 февраля в Абу-Даби. Однако комментировать перечни конкретных документов он не стал.

По словам Пескова, переговоры могут продлиться два дня при необходимости. Он подчеркнул, что стороны будут согласовывать детали встречи вплоть до дня, в который она состоится. Представитель Кремля отметил, что все участники консультаций «сделают так, чтобы обеспечить возможность для продолжения диалога».

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше