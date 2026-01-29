WSJ назвал три варианта развития ситуации на Украине в 2026 году

По словам Пескова, переговоры могут продлиться два дня при необходимости. Он подчеркнул, что стороны будут согласовывать детали встречи вплоть до дня, в который она состоится. Представитель Кремля отметил, что все участники консультаций «сделают так, чтобы обеспечить возможность для продолжения диалога».