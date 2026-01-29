Ричмонд
Онколог Сенько рассказал о привычках, повышающих риск развития рака

Онколог Владимир Сенько заявил, что ожирение является ключевым фактором риска различных видов рака.

Источник: Аргументы и факты

Некоторые безобидные привычки могут повышать риск развития онкологических заболеваний. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредил онколог Владимир Сенько.

Врач отметил, что ключевым фактором риска является ожирение, связанное с перееданием и недостатком физической активности. Оно повышает вероятность рака органов желудочно-кишечного тракта, толстой кишки, щитовидной и поджелудочной желез. Исследования также подтверждают связь лишнего веса с повышенными рисками лейкемии, меланомы и рака костного мозга, а у женщин в постменопаузе — с раком груди и эндометрия.

Сенько подчеркнул, что опасность представляет не только количество калорий, но и состав рациона. Риск существенно возрастает при питании, основанном на фастфуде, быстрых углеводах, насыщенных жирах и продуктах глубокой переработки.

Помимо ожирения, опасными привычками врач назвал курение и употребление алкоголя. Табак в разы повышает риск рака лёгкого, пищевода, желудка и других органов. Алкоголь также увеличивает риски, независимо от крепости напитка и количества выпитого.

Ранее выяснилось, что белок из раковых клеток оказался эффективен при болезни Альцгеймера.