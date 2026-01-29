Онколог Сенько рассказал о привычках, повышающих риск развития рака

Врач отметил, что ключевым фактором риска является ожирение, связанное с перееданием и недостатком физической активности. Оно повышает вероятность рака органов желудочно-кишечного тракта, толстой кишки, щитовидной и поджелудочной желез. Исследования также подтверждают связь лишнего веса с повышенными рисками лейкемии, меланомы и рака костного мозга, а у женщин в постменопаузе — с раком груди и эндометрия.