Женщине с онкологией вырезали внутренние органы в Калининграде

В онкологическом центре Калининградской области провели сложную операцию — 63-летней пациентке, которой диагностировали синхронный рак яичников и почки, удалили оба органа. Об этом сообщает «КП-Калининград» со ссылкой на региональные власти.
Пресс-служба областного правительства рассказала, что пациентка 10 лет не посещала гинеколога. Опухоли у нее нашли, когда проводили профилактический осмотр. Осложнялась ситуация тем, что врачи также обнаружили у женщины гипертонию и скопление жидкости в брюшной полости. Решение об операции принимали консилиумом.
«Когда у пациента выявляется сразу несколько злокачественных процессов, решение может быть только командным», — объяснил и. о. главного врача онкоцентра Калининградской области Степан Миракян.
Женщине удалили матку и яичники, а также левую почку. Операция заняла три часа. Пациентку уже выписали из стационара, но после гистологии будет принято решение о лекарственной терапии.
Ранее KP.RU рассказывал о другом случае операции над опухолью. Так, 6-летнему мальчику в Новосибирске удалили большое новообразование с руки.