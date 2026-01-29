Женщине с онкологией вырезали внутренние органы в Калининграде

Пресс-служба областного правительства рассказала, что пациентка 10 лет не посещала гинеколога. Опухоли у нее нашли, когда проводили профилактический осмотр. Осложнялась ситуация тем, что врачи также обнаружили у женщины гипертонию и скопление жидкости в брюшной полости. Решение об операции принимали консилиумом.