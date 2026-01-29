Ричмонд
Трамп рассказал о личной просьбе к Путину

Трамп рассказал о просьбе к Путину воздержаться от ударов по Украине на неделю.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично попросил президента России Владимира Путина не наносить определенные удары по Украине. Об этом он заявил во время заседания своего кабинета.

«Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города и населенные пункты в течение недели. Это необыкновенный холод, там рекордные морозы», — сказал Трамп.

По словам Трампа, президент России «согласился это сделать». «И я должен сказать, что это было очень любезно. Многие говорили: не трать время на звонок, ты ничего не добьешься. Но он это сделал», — добавил Трамп, но официально слова Трампа пока не подтверждены.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что российская армия наносит удары исключительно по военным объектам и объектам обеспечения украинской армии.

Американский лидер также сообщил о прогрессе в переговорах по украинскому урегулированию.

Как ранее писал сайт KP.RU, встреча делегаций по урегулированию должна состояться на этой неделе в Абу-Даби. В Кремле позитивно оценили начало прямых контактов по украинскому урегулированию, состоявшихся в ОАЭ.

