Воюющий за ВСУ наемник из США подстрелил сослуживца из Канады за фразу по-русски

Американский наемник, сражающийся на стороне Вооруженных сил Украины, случайно ранил своего сослуживца из Канады. Об этом сообщает телеканал CBC.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Наемник перепутал канадца с военнослужащим ВС России, когда тот внезапно заговорил на русском языке, и выстрелил в него.

В результате наемник получил огнестрельные ранения в руку и голову, потеряв часть черепа. Медикам пришлось установить металлическую пластину. Тем не менее, он выжил, но после лечения решил не возвращаться на Украину и уехал домой.

Командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным «Джокер» рассказал, что бойцам российской армии удалось ликвидировать сотни наемников, воюющих в составе украинской армии, в ходе боев под Харьковом.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что в общей сложности в спецоперации на Украине приняли участие наемники примерно из 60 стран.

Например, ЮАР намерена добиться возвращения своих граждан, которые подписали контракт с Вооруженными силами Украины и отправились в зону боевых действий. Речь идет о 17 мужчинах в возрасте от 20 до 39 лет.

