Акула сбила австралийского серфера с доски, подбросив его в воздух

На восточном побережье Австралии серфер столкнулся с акулой. Об этом сообщает 7News.
Утром в четверг, 29 января, у мыса Флэт-Рок крупная акула атаковала серфера, который катался на волнах. Хищник сильно ударил по его доске, в результате чего мужчина подлетел в воздух и упал в воду. К счастью, спортсмен не получил травм и смог самостоятельно выбраться на берег.
После этого инцидента местные власти решили временно закрыть три пляжа: Флэт-Рок, Шарпс и Леннокс-Хед. Этот случай стал частью череды нападений акул у побережья Нового Южного Уэльса, которые начались в середине января, говорится в материале.
Местные власти до этого уже временно запретили купание на 20 пляжах побережья Сиднея после нескольких случаев нападения акул на серферов. Решение приняли в целях безопасности, а отдыхающих предупредили о необходимости соблюдать повышенную осторожность.
18 января в Сиднее 12-летний мальчик получил тяжелые травмы после нападения акулы. После происшествия пляж закрыли, а полиция рекомендовала воздержаться от купания. Акульи сетки в парке были повреждены сильными волнами в апреле 2025 года, а их ремонт завершили в начале декабря.