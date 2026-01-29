Акула сбила австралийского серфера с доски, подбросив его в воздух

Утром в четверг, 29 января, у мыса Флэт-Рок крупная акула атаковала серфера, который катался на волнах. Хищник сильно ударил по его доске, в результате чего мужчина подлетел в воздух и упал в воду. К счастью, спортсмен не получил травм и смог самостоятельно выбраться на берег.