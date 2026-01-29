Покататься бы на «Пони»: как видели автомобили будущего советские конструкторы

— В середине XX века были уверены, что в 2000-х мы будем не ездить по дорогам, а летать на машинах. Но мы чаще стоим в пробке, чем парим над городом. Раньше кузовы ковали вручную, а сегодня их проектируют в 3D и штампуют роботами. Аэродинамика превратила большинство машин в «мыло».