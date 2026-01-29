Трамп заявил о большом прогрессе в переговорах по Украине

В переговорах по урегулированию конфликта на Украине наблюдается большой прогресс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на заседании президентского кабинета в Белом доме.
«Стив, Россия и Украина. Мы добиваемся большого прогресса», — сказал Трамп, обращаясь к своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу.
Как сообщалось ранее, встреча делегаций по урегулированию конфликта должна состояться на этой неделе в Абу-Даби (ОАЭ). На прошлой неделе спецпосланник Трамп Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер посетили Кремль и провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Сайт KP.RU ранее писал, что в Кремле позитивно оценили начало прямых контактов по урегулированию между делегациями России, США и Украины. При этом сами переговоры на первой встрече были чувствительными и очень сложным.