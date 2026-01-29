Профессор Ионов рассказал, как отличить простуду от гриппа

Основные симптомы гриппа включают высокую температуру и ломоту в мышцах, в то время как для простуды характерны боль в горле и заложенность носа. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.
По словам специалиста, грипп отличается выраженной интоксикацией, которая длится один-два дня. Если температура не падает, возможно развитие вторичных осложнений, таких как бронхит или синусит. Простуда же проявляется умеренной интоксикацией и поражением конкретных органов.
Эксперт пояснил, что различные формы ОРВИ имеют свои особенности. Аденовирусная инфекция часто сопровождается конъюнктивитом и увеличением лимфоузлов, парагрипп поражает гортань, а риновирусная инфекция характеризуется стадийным насморком. Респираторно-синцитиальная инфекция у детей может протекать тяжело и вызывать осложнения.
Ионов рекомендовал обращаться к врачу при первых признаках заболевания у ребенка и при температуре выше 38,5 градусов у взрослого. До прихода врача возможен прием жаропонижающих и противовирусных препаратов.
Ранее врач Екатерина Белова заявила, что взрослый человек может болеть ОРВИ до шести раз в год.