Профессор Ионов рассказал, как отличить простуду от гриппа

Профессор Станислав Ионов заявил, что для гриппа характерны высокая температура и ломота в мышцах.

Источник: Аргументы и факты

Основные симптомы гриппа включают высокую температуру и ломоту в мышцах, в то время как для простуды характерны боль в горле и заложенность носа. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.

По словам специалиста, грипп отличается выраженной интоксикацией, которая длится один-два дня. Если температура не падает, возможно развитие вторичных осложнений, таких как бронхит или синусит. Простуда же проявляется умеренной интоксикацией и поражением конкретных органов.

Эксперт пояснил, что различные формы ОРВИ имеют свои особенности. Аденовирусная инфекция часто сопровождается конъюнктивитом и увеличением лимфоузлов, парагрипп поражает гортань, а риновирусная инфекция характеризуется стадийным насморком. Респираторно-синцитиальная инфекция у детей может протекать тяжело и вызывать осложнения.

Ионов рекомендовал обращаться к врачу при первых признаках заболевания у ребенка и при температуре выше 38,5 градусов у взрослого. До прихода врача возможен прием жаропонижающих и противовирусных препаратов.

Ранее врач Екатерина Белова заявила, что взрослый человек может болеть ОРВИ до шести раз в год.