Профессор Ионов рассказал, как отличить простуду от гриппа

Основные симптомы гриппа включают высокую температуру и ломоту в мышцах, в то время как для простуды характерны боль в горле и заложенность носа. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.