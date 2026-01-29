Трамп заявил, что лично попросил Путина прекратить удары по Киеву на неделю

Президент США Дональд Трамп в четверг, 29 января, заявил, что лично попросил президента России Владимира Путина в течение недели не наносить удары по Киеву и другим украинским городам.
— Я лично попросил Путина не обстреливать Киев и различные города в течение недели. Он согласился это сделать, — высказался американский лидер во время пресс-конференции.
Он добавил, что в переговорах по урегулированию конфликта на Украине был достигнут большой прогресс, передает Telegram-канал «Clash Report».
28 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что второй раунд трехсторонних переговоров по урегулированию украинского кризиса с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева пройдет 1 февраля в Абу-Даби. При этом он отказался комментировать перечни документов по Украине.
Представитель Кремля добавил, что переговоры могут продлиться два дня при такой необходимости. Он подчеркнул, что стороны консультаций будут согласовывать детали встречи вплоть до дня, в который она состоится.