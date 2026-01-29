Белоруска пожаловалась на зубра, не дававшего ей выйти из дома

После сообщения о появлении одинокого зубра в населенном пункте работники Осиповичского опытного лесхоза отправились 29 января с самого утра на поиски животного, но обнаружить его не смогли. Зубра продолжат искать. И хотя отбившийся от стада зверь не проявлял агрессии к людям, жителям близлежащих деревень рекомендовано соблюдать осторожность при встрече с ним: ни в коем случае не приближаться и не пытаться покормить. А еще немедленно сообщить о его местонахождении, чтобы специалисты провели оценку состояния зубра-одиночки и приняли необходимые меры.