Белоруска пожаловалась на зубра, не дававшего ей выйти из дома. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на председателя Свислочского сельского исполнительного комитета Осиповичского района Алексея Третьякова.
«Вчера поступил звонок в МЧС от жительницы деревни, что зубр стоит возле ее дома и она не может выйти», — рассказал Алексей Третьяков.
Инцидент произошел в деревне Слобода в Осиповичском районе Могилевской области вечером в среду, 28 января. В деревню забрел зубр и провел там несколько часов, чему свидетелями стали многие жители населенного пункта, которые и сообщили о визите косматого гиганта председателю сельского исполкома. Зубр не причинил никому вреда, но доставил неудобства некоторым сельчанам, сам того не желая: например, перекрыв проход во двор или, наоборот, мешая выйти из дома.
Зубр доставил неудобства некоторым сельчанам: например, перекрыв проход во двор или, наоборот, мешая выйти из дома. Фото: Елена ЖУКОВИЧ / БелТА.
По словам Алексея Третьякова, навестивший слободчан зубр отбился от крупного стада, которое обитает в районе деревни Вязовница близ агрогородка Свислочь. Впервые его заметили около двух недель назад возле трассы на Бобруйск, а недавно он пересек реку Свислочь, после чего и попал в деревню Слобода.
После сообщения о появлении одинокого зубра в населенном пункте работники Осиповичского опытного лесхоза отправились 29 января с самого утра на поиски животного, но обнаружить его не смогли. Зубра продолжат искать. И хотя отбившийся от стада зверь не проявлял агрессии к людям, жителям близлежащих деревень рекомендовано соблюдать осторожность при встрече с ним: ни в коем случае не приближаться и не пытаться покормить. А еще немедленно сообщить о его местонахождении, чтобы специалисты провели оценку состояния зубра-одиночки и приняли необходимые меры.
