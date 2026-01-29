Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоруска пожаловалась на зубра, не дававшего ей выйти из дома

Отбившийся от стада зубр пришел в деревню под Осиповичами и мешал людям попасть во двор и выйти из дома.

Источник: Комсомольская правда

Белоруска пожаловалась на зубра, не дававшего ей выйти из дома. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на председателя Свислочского сельского исполнительного комитета Осиповичского района Алексея Третьякова.

«Вчера поступил звонок в МЧС от жительницы деревни, что зубр стоит возле ее дома и она не может выйти», — рассказал Алексей Третьяков.

Инцидент произошел в деревне Слобода в Осиповичском районе Могилевской области вечером в среду, 28 января. В деревню забрел зубр и провел там несколько часов, чему свидетелями стали многие жители населенного пункта, которые и сообщили о визите косматого гиганта председателю сельского исполкома. Зубр не причинил никому вреда, но доставил неудобства некоторым сельчанам, сам того не желая: например, перекрыв проход во двор или, наоборот, мешая выйти из дома.

Зубр доставил неудобства некоторым сельчанам: например, перекрыв проход во двор или, наоборот, мешая выйти из дома. Фото: Елена ЖУКОВИЧ / БелТА.

По словам Алексея Третьякова, навестивший слободчан зубр отбился от крупного стада, которое обитает в районе деревни Вязовница близ агрогородка Свислочь. Впервые его заметили около двух недель назад возле трассы на Бобруйск, а недавно он пересек реку Свислочь, после чего и попал в деревню Слобода.

После сообщения о появлении одинокого зубра в населенном пункте работники Осиповичского опытного лесхоза отправились 29 января с самого утра на поиски животного, но обнаружить его не смогли. Зубра продолжат искать. И хотя отбившийся от стада зверь не проявлял агрессии к людям, жителям близлежащих деревень рекомендовано соблюдать осторожность при встрече с ним: ни в коем случае не приближаться и не пытаться покормить. А еще немедленно сообщить о его местонахождении, чтобы специалисты провели оценку состояния зубра-одиночки и приняли необходимые меры.

Ранее мы рассказали, что известно о скандинавском антициклоне «Даниэль», который принесет морозы и арктический воздух.

Также мы сообщали, что МАРТ вынес предписание Domino’s Pizza за платные звонки: «Необходимо оплачивать не только пиццу, но и заказ».

Кроме того, Нацбанк поделился планами на пересмотр ставки рефинансирования.