Трамп: Уиткофф и Кушнер усердно работают над завершением украинского конфликта

Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине уже близко.

Источник: Комсомольская правда

Спецпосланник главы США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер ведут активную работу по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе заседания своего кабинета.

«Мы считаем, что это (урегулирование на Украине — прим. ред.) уже близко. Стив Уиткофф усердно работает над этим, Джаред тоже», — подчеркнул глава Белого дома.

До этого Трамп публично похвалил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за участие в работе по урегулированию украинского конфликта. Президент США высоко оценил действия своих представителей, которые ведут переговоры с Россией и Украиной.

Ранее KP.RU сообщал, что в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры с участием делегаций России, США и Украины. Уиткофф также неоднократно посещал Москву для встреч с президентом Владимиром Путиным.

