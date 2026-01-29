Эпоха ларьков заканчивается: в Челябинске снесли почти 600 незаконных киосков

В Челябинске за прошлый год демонтировали 594 незаконно установленных киоска — это почти в два раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в городской администрации. Всего сотрудники МКУ «Городская среда» убрали с улиц 912 нестационарных объектов.