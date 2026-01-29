Ричмонд
Эпоха ларьков заканчивается: в Челябинске снесли почти 600 незаконных киосков

Мэрия Челябинска демонтировала 594 незаконных киоска за год.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске за прошлый год демонтировали 594 незаконно установленных киоска — это почти в два раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в городской администрации. Всего сотрудники МКУ «Городская среда» убрали с улиц 912 нестационарных объектов.

В мэрии подчеркнули, что демонтажные работы не прекращаются и в ближайшее время темпы будут только наращиваться. Процесс находится на личном контроле главы города Алексея Лошкина.

После сноса торговых павильонов и стоянок часть территорий уже благоустроили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Вместо железных конструкций появились прогулочные зоны и уютные скверы.

Глава Челябинска отметил, что эпоха уличных ларьков осталась в прошлом, а город должен постепенно избавляться от устаревшего формата торговли и освобождать пространство для комфортной городской среды.