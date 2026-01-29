В ГД предложили запретить использовать домашних животных в качестве залога

«Считаем необходимым внести в Гражданский кодекс РФ изменения, устанавливающие прямой запрет на использование домашних животных в качестве предмета залога. Такая норма должна быть закреплена на уровне федерального закона с соответствующими изменениями в статьи 337 и 340 ГК РФ, а также с возможным уточнением в статье 137 ГК РФ о недопустимости обращения взыскания на животное и его включения в предмет залога», — сказано в документе.