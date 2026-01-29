В Ростовской области из-за порыва трубопровода люди остаются без тепла

Без тепла остались дома и социальные учреждения на улицах Маршала Кошевого, Карла Маркса, Академика Королева, Гагарина, Гаражной, Индустриальной, на проспекте Мира и Октябрьском шоссе. Работы должны были завершиться к 20 часам 29 января, но проблема оказалась сложнее, чем предполагалось.