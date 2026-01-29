Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области из-за порыва трубопровода люди остаются без тепла

Аварию на теплотрассе в Волгодонске взял под личный контроль губернатор.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске из-за порыва трубопровода с 28 января остались без отопления 75 жилых домов. Как сообщил в своем телеграм-канале донской губернатор Юрий Слюсарь, ситуация по-прежнему тяжелая.

Без тепла остались дома и социальные учреждения на улицах Маршала Кошевого, Карла Маркса, Академика Королева, Гагарина, Гаражной, Индустриальной, на проспекте Мира и Октябрьском шоссе. Работы должны были завершиться к 20 часам 29 января, но проблема оказалась сложнее, чем предполагалось.

— Ситуация тяжелая, из-за большого износа трубопровода. Переключили потребителей на другой контур, но опять пошли порывы. Работы ведутся круглосуточно. Аварийные бригады делают все возможное для того, чтобы восстановить теплоснабжение, — говорится в сообщении.

Подпишись на нас в MAX и Telegram!

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше