В Ростовской области из-за порыва трубопровода люди остаются без тепла

В Волгодонске из-за порыва трубопровода с 28 января остались без отопления 75 жилых домов. Как сообщил в своем телеграм-канале донской губернатор Юрий Слюсарь, ситуация по-прежнему тяжелая.
Без тепла остались дома и социальные учреждения на улицах Маршала Кошевого, Карла Маркса, Академика Королева, Гагарина, Гаражной, Индустриальной, на проспекте Мира и Октябрьском шоссе. Работы должны были завершиться к 20 часам 29 января, но проблема оказалась сложнее, чем предполагалось.
— Ситуация тяжелая, из-за большого износа трубопровода. Переключили потребителей на другой контур, но опять пошли порывы. Работы ведутся круглосуточно. Аварийные бригады делают все возможное для того, чтобы восстановить теплоснабжение, — говорится в сообщении.
