Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкина: мошенники начали отправлять сообщения о блокировке пенсии

Эксперт Анастасия Бастрыкина заявила, что мошенники стали отправлять сообщения о блокировке пенсий для получения персональных данных россиян.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники стали рассылать пенсионерам сообщения о блокировке пенсий для получения их персональных данных. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эксперт Анастасия Бастрыкина.

Она пояснила, что такие уведомления рассылаются для того, чтобы вызвать панику и заставить человека перейти по ссылке. Вероятность реальной блокировки пенсии крайне мала.

При получении подозрительного сообщения ни в коем случае нельзя переходить по указанным в нем ссылкам. Для проверки информации следует самостоятельно обратиться в организацию по телефону с официального сайта.

Бастрыкина отметила, что мошенники могут качественно подделывать письма. Проверить их можно, внимательно изучив адрес отправителя, который часто незначительно отличается от настоящего.

Если получатель всё же перешёл по ссылке и передал данные, необходимо временно заблокировать банковские карты и сменить пароль от портала Госуслуг. В дальнейшем может потребоваться обращение в правоохранительные органы.

Ранее эксперт Владимир Зыков заявил, что мошенники используют «фабрики» по подделыванию документов.