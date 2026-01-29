Бастрыкина: мошенники начали отправлять сообщения о блокировке пенсии

Мошенники стали рассылать пенсионерам сообщения о блокировке пенсий для получения их персональных данных. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эксперт Анастасия Бастрыкина.
Она пояснила, что такие уведомления рассылаются для того, чтобы вызвать панику и заставить человека перейти по ссылке. Вероятность реальной блокировки пенсии крайне мала.
При получении подозрительного сообщения ни в коем случае нельзя переходить по указанным в нем ссылкам. Для проверки информации следует самостоятельно обратиться в организацию по телефону с официального сайта.
Бастрыкина отметила, что мошенники могут качественно подделывать письма. Проверить их можно, внимательно изучив адрес отправителя, который часто незначительно отличается от настоящего.
Если получатель всё же перешёл по ссылке и передал данные, необходимо временно заблокировать банковские карты и сменить пароль от портала Госуслуг. В дальнейшем может потребоваться обращение в правоохранительные органы.
Ранее эксперт Владимир Зыков заявил, что мошенники используют «фабрики» по подделыванию документов.