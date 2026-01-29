«Безбожные дуры»: бизнесмен Стерлигов раскритиковал женщин с короткими стрижками

Еще один скандал с его участием произошел в октябре. Стерлигов в своем Telegram-канале пообещал рассказать, как жениться на 15-летней девочке и избежать проблем с законом. Прикрепленная к публикации ссылка вела на закрытый платный канал бизнесмена. Позже он удалил пост.