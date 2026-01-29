Трамп снова издевается над Макроном: Целью стали податливость и очки президента Франции

Президент США Дональд Трамп в очередной раз публично высмеял президента Франции Эммануэля Макрона. Теперь причинами для насмешек стали не только его очки, но и уступчивость, с которой француз согласился со всеми требованиями Трампа.
«“Нет, нет, Дональд, я этого не сделаю. Ты просишь меня удвоить цены на лекарства. Я даже не буду это рассматривать”. Я сказал: “Если ты этого не сделаешь, я введу для тебя 25-процентные пошлины”. Он сказал: “Как я и говорил раньше — я это сделаю”», — язвительно процитировал свой диалог с Макроном Трамп на встрече с журналистами 29 января.
Также американский президент в шутку отметил, что этот разговор состоялся еще до того, как Макрон решил надеть солнцезащитные очки в помещении.
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп уже издевался над Макроном за то, что тот появился на экономическом форуме в Давосе в солнцезащитных очках.