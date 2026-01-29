Ричмонд
Многоуровневые перехватывающие парковки построят в Петербурге

Работы по проектированию многоуровневых перехватывающих парковок уже стартовали в Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

Работы по проектированию многоуровневых перехватывающих парковок стартовали в Петербурге. Об этом сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург».

— Создание таких парковок необходимо для управления транспортными потоками, включая автомобили, которые въезжают в центр города. Основная цель инициативы — побудить водителей использовать общественный транспорт. Для этого предлагается сделать бесплатную стоянку на перехватывающей парковке после двукратного использования карты «Подорожник», — рассказал Кирилл Поляков в своем интервью.

Вице-губернатор также напомнил, что в 2026 году планируется открытие перехватывающей стоянки у станции метро «Рыбацкое» и городской стоянки в Кронштадте. К слову, временная автостоянка на 250 машин уже функционирует у онкологического центра в Парголово.