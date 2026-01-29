Многоуровневые перехватывающие парковки построят в Петербурге

Вице-губернатор также напомнил, что в 2026 году планируется открытие перехватывающей стоянки у станции метро «Рыбацкое» и городской стоянки в Кронштадте. К слову, временная автостоянка на 250 машин уже функционирует у онкологического центра в Парголово.