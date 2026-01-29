Московские врачи достали силиконового дельфина из желудка пятилетнего ребенка

Врачи Филатовской детской больницы в Москве достали из желудка пятилетней пациентки силиконового дельфина. Об этом в четверг, 29 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
По словам матери пострадавшей, девочка проглотила игрушку, пока играла с ней. Родители сразу же вызвали скорую помощь, и ребенка доставили в больницу. Врачи провели исследование и вытащили пятисантиметрового дельфина из желудка девочки.
— Из-за своей структуры предмет оказался очень скользким и захватить, а тем более удалить — было достаточно трудно. С помощью полипэктомической петли его достали, и оказалось, что это силиконовый дельфин — игрушка по типу сквиш-тянучки, — отметил врач-эндоскопист Вадим Теплов.
Девочку выписали в тот же день, а с родителями лечащий врач провел беседу о важности наблюдения за ребенком во время игр, передает Telegram-канал ведомства.
