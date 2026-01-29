В девяти регионах ЦФО объявили оранжевый уровень опасности из-за морозов

По прогнозам синоптиков, с 30 января по 4 февраля среднесуточная температура воздуха будет на 7−12 градусов ниже климатической нормы. Под удар холодов попадут Тверская, Ивановская, Владимирская, Смоленская, Калужская, Костромская, Тульская, Рязанская и Ярославская области.
В большинстве регионов режим повышенной погодной опасности начнет действовать с полуночи 30 января. В Калужской области его введут на сутки позже — с 31 января. Оранжевый уровень означает высокий риск ущерба и опасных последствий из-за погодных условий.
Ранее Life.ru писал, что январь 2026 года в Москве оказался самым снежным за последние 203 года. Метеорологическая обсерватория университета фиксировала аномальное количество осадков на протяжении всего месяца. На 29 января средняя температура воздуха составила около −7,7 °C, что на полтора градуса ниже нормы для января (−6,2 °C).
