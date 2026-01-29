Ричмонд
TV 2: мужчина пытался поднять флаг США в Нууке для съемки фильма

Кадр должен войти в проект, который будет высмеивать действия США по Гренландии, сообщил телеканал.

Источник: Аргументы и факты

Человек, который пытался поднять флаг США в столице Гренландии Нуук, делал это для сатирической программы Extra 3 немецкого телеканала Norddeutscher Rundfunk (NDR), передает датский канал TV 2.

Сообщается, что мужчина лишь притворился, что поднимает флаг. Этот кадр должен войти в фильм, высмеивающий действия США в отношении Гренландии.

При этом редакция NDR пояснила, что авторы программы собирались делать объектом сатиры жителей Гренландии, и выражают сожаление, если у них сложилось такое впечатление.

Ранее сообщалось, что Нууке мужчина попытался водрузить флаг США, однако был остановлен прохожими до того, как успел это сделать. Сообщалось, что полиция занялась расследованием инцидента.

