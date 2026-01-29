«Помогите с квартирой»: 100-летний ветеран обратился к Бастрыкину

Ветеран Великой Отечественной войны и обладатель Ордена Славы III степени 100-летний Валерий Сорокин обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой вернуть ему квартиру. Об этом сообщает «КП-Петербург».
Выяснилось, что знакомые семьи месяцами «обрабатывали» тяжелобольную жену Сорокина и его самого, чтобы переписать на себя две их квартиры. Сам ветеран на данный момент временно живет у племянницы своей умершей жены.
«Когда Тоня умерла, оказалось, что ее квартиру заграбастали знакомые нашей семьи», — сказал Сорокин.
Он рассказал, что в 2021 году его жену отвели к нотариусу и вынудили переписать квартиру на них, составив новое завещание. Это вскрылось лишь год спустя после ее смерти. Оспорить в суде его не удалось.
Спустя три года Сорокин лишился и своей квартиры. Та же знакомая семья отправилась с ним в МФЦ под надуманным предлогом. Те утверждали, что необходимо оформить дарственную, так как в квартире прописался какой-то украинец. Помимо квартиры, у него забрали и два миллиона рублей.
Сорокин и его родственники написали заявление в полицию. Однако уголовное дело возбуждено не было. Также они пожаловались в прокуратуру. Сам ветеран записал видеообращение к Бастрыкину и попросил у него помощи с возвращением квартиры.
«Помогите мне, пожалуйста, с квартирой. Как бы мне вернуть ее обратно? Мной вообще не интересуются. Им интересно только всё у меня забрать и потом продать. Буду гол как сокол», — сказал Сорокин.
Ранее KP.RU писал, что суд арестовал пенсию и квартиру 87-летней тяжелобольной блокадницы в Петербурге.