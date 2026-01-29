Фадеев пообещал выпустить потерянный альбом звезды 90-х Зосимовой

Российский композитор и продюсер Максим Фадеев пообещал выпустить потерянный альбом звезды 90-х Лены Зосимовой, который был записан больше 20 лет назад.
«Сам альбом так и не вышел и больше 20 лет пролежал на полке. И вот недавно моя команда нашла эти записи в архивах и предложила наконец выпустить их. Как настоящую музыкальную капсулу времени из нулевых. Все в нем — аранжировки, музыка, тексты — сделано мной», — подчеркнул продюсер.
По словам Фадеева, пластинка получила название «5 секунд». Продюсер подчеркнул, что для него это название символизирует стремительный карьерный взлет Зосимовой.
Елена Зосимова — певица и актриса, дочь крупного деятеля российского шоу‑бизнеса 1990‑х, основателя телеканала MTV Россия Бориса Зосимова. Ее дебют на телеэкране состоялся в 1991 году в конкурсе «Утренняя звезда», в том же году Зосимова записала первую песню «Вовка-Вовка». В период с 1993 по 1998 год Зосимова активно выступала с концертами, а после запуска MTV стала телеведущей.
