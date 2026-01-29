Фадеев пообещал выпустить потерянный альбом звезды 90-х Зосимовой

«Сам альбом так и не вышел и больше 20 лет пролежал на полке. И вот недавно моя команда нашла эти записи в архивах и предложила наконец выпустить их. Как настоящую музыкальную капсулу времени из нулевых. Все в нем — аранжировки, музыка, тексты — сделано мной», — подчеркнул продюсер.