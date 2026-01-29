Сийярто: Брюссель признал, что не хочет мира с Россией

Сийярто уже говорил, что Венгрия не поддержит выделение Украине финансовой помощи в размере 1,5 трлн долларов в течение следующих десяти лет. На встрече Совета ЕС по внешней политике он заявил, что не будет поддаваться давлению и отвергнет это предложение.