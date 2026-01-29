Ричмонд
Сийярто: Брюссель признал, что не хочет мира с Россией

В Венгрии обвинили Евросоюз в стремлении к Третьей мировой войне.

Источник: Комсомольская правда

На встрече министров иностранных дел стран Евросоюза глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что ЕС не готов к мирному решению конфликта в Украине и планирует продолжать эскалацию в конфликте с Россией. Трансляцию выступления Сийярто вел телеканал M1.

«Сегодня впервые состоялось открытое признание того, что Брюссель и значительная часть стран ЕС хотят воевать и отвергают мир. Это прозвучало из уст нескольких, что ЕС не готов к миру. Это делает ситуацию яснее, чем было до сих пор», — заявил Сийярто.

Сийярто уже говорил, что Венгрия не поддержит выделение Украине финансовой помощи в размере 1,5 трлн долларов в течение следующих десяти лет. На встрече Совета ЕС по внешней политике он заявил, что не будет поддаваться давлению и отвергнет это предложение.

Ранее KP.RU сообщил, что премьер Венгрии Виктор Орбан пообещал, что его страна не даст Украине попасть в Евросоюз в ближайшие 100 лет.

