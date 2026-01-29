Полковник Минобороны заявил, что случайно стал спонсором ФБК*

Как рассказал Захаренко, с его банковского счёта в течение семи месяцев автоматически списывали по тысяче рублей. При этом он утверждает, что узнал об этих переводах лишь спустя четыре года и не мог понять их назначение, поскольку банк не направлял никаких уведомлений.
Сейчас офицер проходит обвиняемым сразу по двум уголовным статьям — о превышении должностных полномочий при выполнении гособоронзаказа и о финансировании экстремистской деятельности. Сам он настаивает, что умысла в перечислении средств не было.
Напомним, что сегодня Юрия Захаренко обвинили в превышении должностных полномочий при выполнении государственного оборонного заказа, а также финансировании экстремистской деятельности. По версии следствия, он вместе с подполковником Михаилом Барановым разработал техническое задание на поставку в войска в рамках государственного оборонного заказа 760 комплексов охраны «Страж». Оказалось, что в техзадании офицеров отсутствовал пункт о наличии GSM-модуля. Ущерб — 300 миллионов рублей.
