Полковник Минобороны заявил, что случайно стал спонсором ФБК*

Полковник Минобороны России Юрий Захаренко заявил, что оформил платную подписку на ФБК* ещё до того, как организацию признали экстремистской и запретили в стране. По его словам, после этого он пытался прекратить платежи, однако списания продолжались.

Источник: Life.ru

Как рассказал Захаренко, с его банковского счёта в течение семи месяцев автоматически списывали по тысяче рублей. При этом он утверждает, что узнал об этих переводах лишь спустя четыре года и не мог понять их назначение, поскольку банк не направлял никаких уведомлений.

Сейчас офицер проходит обвиняемым сразу по двум уголовным статьям — о превышении должностных полномочий при выполнении гособоронзаказа и о финансировании экстремистской деятельности. Сам он настаивает, что умысла в перечислении средств не было.

Напомним, что сегодня Юрия Захаренко обвинили в превышении должностных полномочий при выполнении государственного оборонного заказа, а также финансировании экстремистской деятельности. По версии следствия, он вместе с подполковником Михаилом Барановым разработал техническое задание на поставку в войска в рамках государственного оборонного заказа 760 комплексов охраны «Страж». Оказалось, что в техзадании офицеров отсутствовал пункт о наличии GSM-модуля. Ущерб — 300 миллионов рублей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.