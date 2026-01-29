Роскосмос видео со снежным циклона над Москвой из космоса

По словам ведущего научного сотрудника кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаила Локощенко, этот январь стал самым снежным в Москве за последние 203 года. Он добавил, что к 29 января на площадке Метеорологической обсерватории МГУ зафиксировали почти 92 миллиметра осадков.