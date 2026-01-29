Учат бесплатно для себя: как в Крыму решают проблему дефицита медиков

По словам Рубель, главным мотиватором для медиков в Крыму в условиях увеличения числа медицинских учреждений, а также растущей нагрузки на фоне роста населения республики остается заработная плата, и в этом смысле привлечь специалистов, например, в села удается благодаря федеральным «подъемным».
«И сегодня президентская выплата, которая осуществляется для медиков в сельской местности, конечно, серьезно пополнила кадрами сельское здравоохранение», — заметила собеседница.
По ее словам, из-за того, что ряд специалистов, привлеченных перспективами, уехали работать в районы, возникли даже некоторые проблемные вопросы в штате отдельных медучреждений — преимущественно поликлиник Симферополя, но время проходит — и находятся новые специалисты, сказала Рубель. «Есть небольшие проблемы, но они решаемы», — отметила она.
Решения при этом есть разные. Особым образом, например, по словам Рубель, решается вопрос наполнения врачами службы скорой медицинской помощи, где, как и в других организациях, есть возможность получить республиканские меры соцподдержки.
«У скорой еще есть и отдельная программа по оплате обучения для будущих работников. То есть, например, они видят, что парень фельдшер хорошо справляется, но он хотел бы быть врачом — скорая помощь за свой счет оплачивает ему обучение с гарантией того, что этот человек в последующем придет на работу в скорую медицинскую помощь», — рассказала Рубель.
Большие ожидания власти Крыма и руководство медучреждений связывают, по словам Рубель, с целевым обучением медиков.
«Очень важно, что министерство здравоохранения (республики — ред.) буквально каждый год отрабатывают персонально с руководителями медицинских учреждений для контакта с будущими специалистами, чтобы понимать: вернутся они или не вернутся, какие планы, поступают в ординатуру, не поступают или все-таки сдают аккредитацию и идут работать и так далее», — поделилась гостья эфира.
По ее словам, общее понимание того, как будет осуществляться набор в медицинский университет в Крыму на первый курс в 2026 году с учетом действия нового закона о целевых направлениях для студентов-медиков и наставничестве, уже есть, но точных прогнозов пока дать нельзя. «Как будет формироваться ситуация уже на новых правилах, смогу вам прокомментировать только в октябре этого года», — добавила Рубель.
При этом оттока студентов-медиков — как иностранцев, так и граждан России — в Крыму не наблюдается, и говорить, что ситуация может ухудшиться, на сегодня нет оснований, считает она.
«Те обстоятельства, которые сегодня прописаны в законодательстве, они ведь не запрещают работать в медицине, а просто вносят некоторые правила, где будет работать этот человек и на каких условиях. Поэтому какие-то внутренние разговоры, может быть, и имеются, но это, к счастью, в Республике Крым не привело к серьезным изменениям и оттоку будущих медицинских специалистов», — отметила Рубель.
По ее мнению, это связано с тем, что в медицине случайных людей не бывает, и ребята, которые однажды приняли решение выбрать такую сложную специальность, в профессии останутся.
«Это ведь серьезная борьба — в медицинский университет очень сложно поступить. И мне кажется, что если они планировали связать свою жизнь с медициной, то они ее свяжут», — сказала Рубель.
Она сообщила, что в 2026 году здравоохранение Крыма ожидаемо пополнится по меньшей мере сотней специалистов разного профиля.
«Если мы говорим про ребят, которые заканчивают ординатуру, то это один разговор. Если про студентов, которые будут проходить первичную аккредитацию после шести лет (обучения), — это другой. Но в общей сложности более 100 человек мы ожидаем к приходу в наше здравоохранение», — сказала специалист.
Подытоживая тему, она сделал вывод, что не считает, что в Крыму есть острая нехватка медиков. «В Республике Крым нет острого дефицита», — подытожила Рубель.
Напомним, в декабре 2025 года, глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что нехватка медицинских кадров по-прежнему остается одной из главных проблем в республике и решать ее стараются в том числе благодаря программам поддержки медиков, включая «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
В ноябре 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон о целевом обучении студентов-бюджетников медицинских и фармацевтических направлений, согласно которому выпускники обязаны отработать по специальности до трех лет в медицинском учреждении, с которым при поступлении подписали целевой договор. При этом только в случае подписания такого документа молодые специалисты смогут продолжить образование на «бюджете» в ординатуре. Документ закрепляет за выпускниками право самостоятельно выбирать регион и место работы.