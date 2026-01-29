Учат бесплатно для себя: как в Крыму решают проблему дефицита медиков

По ее словам, общее понимание того, как будет осуществляться набор в медицинский университет в Крыму на первый курс в 2026 году с учетом действия нового закона о целевых направлениях для студентов-медиков и наставничестве, уже есть, но точных прогнозов пока дать нельзя. «Как будет формироваться ситуация уже на новых правилах, смогу вам прокомментировать только в октябре этого года», — добавила Рубель.