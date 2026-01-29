The Conversation: в Великобритании резко выросло число случаев чесотки

Эксперт также развеял миф о том, что чесотка связана с плохой гигиеной. По его словам, частота купания не влияет на вероятность заражения, так как клещи могут выживать даже в мыле и спиртовых растворах. Чесотка передается при кратковременном кожном контакте, а вне человеческого тела паразиты могут жить до недели, хотя их основная среда обитания — это кожа человека.