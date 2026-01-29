The Conversation: в Великобритании резко выросло число случаев чесотки

В Великобритании зафиксировали значительный рост заболеваемости чесоточными инфекциями, и одной из основных причин этого стали нарушения в поставках лекарственных препаратов и задержки в лечении. Об этом изданию The Conversation сообщил старший научный сотрудник Университета Сассекса, доктор Джо Миддлтон.
По словам Миддлтона, в 2023—2024 годах оптовые поставщики фармацевтической продукции столкнулись с проблемами при импорте кремов для лечения чесотки, особенно тех, которые содержат перметрин. Из-за перебоев в цепочках поставок многие пациенты не смогли вовремя начать лечение. Это способствовало дальнейшему распространению инфекции. В результате только за один год в Англии и Уэльсе, включая дома престарелых и учебные заведения, было зарегистрировано 241 вспышка чесотки.
Отмечается, что оценить масштабы проблемы в общей популяции сложнее, поскольку чесотка не подлежит обязательной регистрации и многие люди лечатся самостоятельно. Тем не менее врачи общей практики и клиники сексуального здоровья отмечают заметное увеличение количества обращений за медицинской помощью за последние несколько лет.
Как подчеркивает Миддлтон, в Великобритании неэффективность лечения чаще всего связана не с недействующими препаратами, а с неправильным применением средств и несвоевременным началом терапии.
Эксперт также развеял миф о том, что чесотка связана с плохой гигиеной. По его словам, частота купания не влияет на вероятность заражения, так как клещи могут выживать даже в мыле и спиртовых растворах. Чесотка передается при кратковременном кожном контакте, а вне человеческого тела паразиты могут жить до недели, хотя их основная среда обитания — это кожа человека.
