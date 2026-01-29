Каллас: Евросоюз не стремится к возобновлению диалога с Россией

Европейский союз не стремится выступать инициатором возобновления отношений с Россией. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран-участников ЕС.
«Мы не можем быть здесь теми, кто требует, чтобы мы шли к России и говорили: поговорите с нами. А, значит, зачем им разговаривать с нами?» — отметила Каллас.
По ее словам, Евросоюзу нечего предложить России, которая якобы получает «довольно значительные» уступки в ходе контактов с США по урегулированию на Украине. Так Каллас прокомментировала трехсторонние переговоры, прошедшие в Абу-Даби по вопросу украинского кризиса.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия может восстановить диалог с Евросоюзом. Как заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников, для этого Брюссель должен соблюсти ряд условий, включая отказ от враждебного курса и отмену санкций.