Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии семьи начнут получать проиндексированный маткапитал с 1 февраля

Правительство РФ проиндексирует на 5,6% более 40 социальных выплат.

Источник: Башинформ

Маткапитал на второго ребенка вырастет до 963 тысяч рублей с февраля. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что повышение коснется как новых сертификатов, так и неиспользованных остатков средств, выданных ранее. Выплата при рождении первого ребенка составит 729 тысяч рублей, за второго и последующих детей — 963,2 тысяч рублей.

Индексация коснется в том числе единовременного пособия при рождении ребенка, выплата увеличится почти до 28,5 тысяч рублей. Женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», получат 76,5 тысяч рублей.

Также индексация затронет ежемесячных денежных выплат, которые получают ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцы, Герои России, Герои Труда, люди с инвалидностью всех трех групп.

Также увеличатся компенсационные выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы и ряд других выплат семьям с детьми.

«Эта мера, которую ежегодно реализуем по поручению Президента, касается миллионов наших граждан — семей с детьми, Героев России, Героев Труда, ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, людей с инвалидностью и других», — отметил Михаил Мишустин.

Для индексации всех этих мер государственной поддержки оформление заявлений не требуется. Она пройдет автоматически и выплаты поступят по привычному графику.

Ранее программу маткапитала продлили до 2030 года.