Депутат Смолин назвал цель отказа вузов от бакалавриата и магистратуры

Переход российских вузов в 2026—2027 учебном году на новую систему образования, предусматривающую отказ от бакалавриата и магистратуры, повысит уровень знания выпускников, сообщил в интервью «360» первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
«Всеобщая бакалавризация страны привела к снижению качества высшего образования», — отметил парламентарий.
Смолин пояснил, что по ныне действующей системе большинство студентов не получали достаточно углубленных знаний. Так, бакалавриат основывался на том, что студенты получали лишь общие знания без достаточной квалификации. Программа базового высшего образования, которая придет на смену, будет построена по принципу специалитета, сказал депутат.
Замена магистратуры на специализированное высшее образование предусматривает повышение квалификации бакалавра и обучение более узкой специализации, пояснил он.
Напомним, в Минобразования РФ сообщили, что с 1 сентября 2026 года все российские университеты перейдут на новую систему высшего образования. Студенты будут получать базовое высшее образование, специализированное высшее образование по программам магистратуры и профессиональное высшее образование по программам аспирантуры.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что переход от бакалавриата к базовому и специализированному высшему образованию в России является правильным шагом на пути повышения качества образования.