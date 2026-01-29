В Ростовской области считаются безработными больше шести тысяч человек

В донском регионе больше шести тысяч человек зарегистрированы в качестве безработных. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили в Управлении государственной службы занятости населения Ростовской области.
— По состоянию на 26.01.2026 на учете в органах службы занятости населения Ростовской области состоит 6 127 безработных граждан, — рассказали в ведомстве.
В 2024 году при содействии центров занятости было трудоустроено 24,5 тысячи человек, а в 2025-м — 16,9 тысяч человек.
В настоящее время в банке вакансий Ростовской области содержится около 33 тысяч предложений работы в различных сферах детальности, преимущественно в производственных компаниях.
