В Госдуме предложили запретить использование животных в качестве залога

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Государственной думы Владиславом Даванковым в четверг, 29 января, предложили министру природных ресурсов и экологии России Александру Козлову запретить использование животных в качестве предмета залога.

По словам авторов инициативы, сейчас животных признают имуществом, что допускает возможность их использования в качестве предмета залога, и подобные случаи уже зафиксировали на практике.

— При этом действующее законодательство — включая федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» — подчеркивает необходимость гуманного обращения с животными, что порождает внутреннее противоречие, — отметили парламентарии.

Они подчеркнули, что реализация инициативы позволит «исключить практику» использования домашних животных в качестве залога и снизит риск злоупотреблений, обеспечив им защиту от эксплуатации и вреда, передает ТАСС.

23 октября 2025 года депутаты Госдумы разработали законопроект, в рамках которого владельцев питомцев обяжут убирать продукты жизнедеятельности своих животных в местах общего пользования. Также парламентарии предложили запретить гражданам посещать с собакой магазины, кафе, рестораны, медицинские и образовательные организации.