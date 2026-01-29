Верховный суд встал на сторону россиянки, на которую оформили кредит мошенники

По словам истицы, ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что на её имя якобы оформлен кредит. Чтобы «отменить» его, он попросил продиктовать код из СМС. Женщина не знала, что этот код на самом деле подтверждал получение кредита. После этого деньги равными частями были переведены на разные счета.