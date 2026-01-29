Ричмонд
Верховный суд встал на сторону россиянки, на которую оформили кредит мошенники

Верховный суд России отправил на новое рассмотрение дело жительницы Санкт-Петербурга, которая оформила кредит под давлением телефонных мошенников и лишилась более 1,3 млн рублей. Ранее суды отказали ей в иске к банку, сочтя, что женщина сама дала согласие на сделку. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда РФ.

Источник: Life.ru

Верховный суд вступился за жертву банковских мошенников. Видео © Telegram/ Верховный Суд России.

По словам истицы, ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что на её имя якобы оформлен кредит. Чтобы «отменить» его, он попросил продиктовать код из СМС. Женщина не знала, что этот код на самом деле подтверждал получение кредита. После этого деньги равными частями были переведены на разные счета.

В Верховном суде женщина указала, что мошенник знал её паспортные данные и точную сумму кредита, что ввело её в заблуждение. Коллегия по гражданским делам согласилась с доводами: банк, по мнению суда, должен был обратить внимание на подозрительный характер операции и принять меры для защиты клиента.

Ранее Life.ru писал, что мошенники начали представляться секретарями Минобороны. Они пытались обмануть семьи военнослужащих СВО. Злоумышленники представляются высокопоставленными чиновниками, играя на чувствах родственников пропавших без вести.

