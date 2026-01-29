Верховный суд встал на сторону россиянки, на которую оформили кредит мошенники

Верховный суд вступился за жертву банковских мошенников. Видео © Telegram/ Верховный Суд России.
По словам истицы, ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что на её имя якобы оформлен кредит. Чтобы «отменить» его, он попросил продиктовать код из СМС. Женщина не знала, что этот код на самом деле подтверждал получение кредита. После этого деньги равными частями были переведены на разные счета.
В Верховном суде женщина указала, что мошенник знал её паспортные данные и точную сумму кредита, что ввело её в заблуждение. Коллегия по гражданским делам согласилась с доводами: банк, по мнению суда, должен был обратить внимание на подозрительный характер операции и принять меры для защиты клиента.
Ранее Life.ru писал, что мошенники начали представляться секретарями Минобороны. Они пытались обмануть семьи военнослужащих СВО. Злоумышленники представляются высокопоставленными чиновниками, играя на чувствах родственников пропавших без вести.
