Al Jazeera: Иран проведет военные учения в Ормузском проливе

ВМС Ирана проведут учения с практическими стрельбами в Ормузском проливе 1 и 2 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Ирана проведут военные учения с практическими стрельбами в Ормузском проливе. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что мероприятия запланированы на 1 и 2 февраля. Они пройдут в Ормузском проливе, через территорию которого проходит порядка 20 процентов мировых поставок нефти.

Военно-морские силы КСИР в рамках учений будут отрабатывать боевую стрельбу. Иран также предупредил гражданские суда о сложностях с навигацией, которые могут возникнуть в результате учений.

Ранее KP.RU сообщал, что в Кремле высказались о конфронтации Ирана и США. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, какие-либо силовые действия Вашингтона против Тегерана способны лишь создать хаос в регионе, что грозит опасными последствиями и дестабилизацией глобальной безопасности.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
