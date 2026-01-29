Al Jazeera: Иран проведет военные учения в Ормузском проливе

Вооруженные силы Ирана проведут военные учения с практическими стрельбами в Ормузском проливе. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
Отмечается, что мероприятия запланированы на 1 и 2 февраля. Они пройдут в Ормузском проливе, через территорию которого проходит порядка 20 процентов мировых поставок нефти.
Военно-морские силы КСИР в рамках учений будут отрабатывать боевую стрельбу. Иран также предупредил гражданские суда о сложностях с навигацией, которые могут возникнуть в результате учений.
Ранее KP.RU сообщал, что в Кремле высказались о конфронтации Ирана и США. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, какие-либо силовые действия Вашингтона против Тегерана способны лишь создать хаос в регионе, что грозит опасными последствиями и дестабилизацией глобальной безопасности.