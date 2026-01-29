Верховный суд поддержал россиянку, оформившую кредит из-за мошенников

Как сообщается в канале судебной инстанции на платформе Max, женщина обратилась в суд с иском о признании кредитного договора недействительным. По ее словам, ей позвонил неизвестный, которому она назвала код из СМС-сообщения якобы для отмены оформленного кредита. На самом деле этот код был согласием на получение займа. Мошенники, узнав необходимые данные, списали со счета петербурженки более 1,3 млн рублей.