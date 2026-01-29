Верховный суд поддержал россиянку, оформившую кредит из-за мошенников

Верховный суд России отправил на пересмотр дело по иску жительницы Санкт-Петербурга, оформившей банковский кредит под влиянием мошенников.
Как сообщается в канале судебной инстанции на платформе Max, женщина обратилась в суд с иском о признании кредитного договора недействительным. По ее словам, ей позвонил неизвестный, которому она назвала код из СМС-сообщения якобы для отмены оформленного кредита. На самом деле этот код был согласием на получение займа. Мошенники, узнав необходимые данные, списали со счета петербурженки более 1,3 млн рублей.
Женщина утверждает, что была введена в заблуждение и не собиралась оформлять кредит. Банк, в свою очередь, не принял мер по пресечению заключения сомнительного договора и последующего перевода средств равными частями на разные счета и не защитил права клиентки. Суд первой инстанции отказал жительнице Санкт-Петербурга в удовлетворении иска, решив, что она дала согласие на заключение сделки, получила средства и могла принять взвешенное решение.
Коллегия по гражданским делам Верховного суда России, между тем, поддержала доводы россиянки, отменила решения нижестоящих судов и отправила дело на новое рассмотрение.
Как пояснила сама истица на судебном заседании, позвонивший ей мужчина знал о ней многое. Собеседник убедил ее в том, что нужно продиктовать код, чтобы отменить оформленный кредит. Он назвал ее паспортные данные и сообщил точную сумму займа, и она ему поверила.
Киберэксперт Владимир Зыков ранее сообщил, что современные мошенники располагают целой системой для создания поддельных документов.
Между тем эксперт Анастасия Бастрыкина предупредила, что аферисты стали рассылать пенсионерам сообщения о блокировке пенсий для получения их персональных данных.