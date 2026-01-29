Губерниев объяснил, за что попал под санкции Евросоюза

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что попал под европейские санкции за поддержку российского спорта.
«Там же написано в мотивировке, что я всю жизнь был с Россией, поддерживал российский спорт, равно как и спорт мировой, европейский», — сказал он в интервью «360».
Комментатор иронично заметил, что «все это, по-видимому, угрожает безопасности Европы».
Губерниев подчеркнул, что всегда будет со своей страной и спортом.
Ранее сообщалось, что Европейский союз расширил антироссийские санкции, включив в «черный список» четырех тележурналистов: Дмитрия Губерниева, Екатерину Андрееву, Павла Зарубина и Марию Ситтель. Персональные санкции в их отношении введены в ответ на якобы дестабилизирующую деятельность России, следует из документа ЕС.