Губерниев объяснил, за что попал под санкции Евросоюза

Спортивный комментатор оказался в санкционном списке ЕС из-за поддержки РФ и спорта.

Источник: Аргументы и факты

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что попал под европейские санкции за поддержку российского спорта.

«Там же написано в мотивировке, что я всю жизнь был с Россией, поддерживал российский спорт, равно как и спорт мировой, европейский», — сказал он в интервью «360».

Комментатор иронично заметил, что «все это, по-видимому, угрожает безопасности Европы».

Губерниев подчеркнул, что всегда будет со своей страной и спортом.

Ранее сообщалось, что Европейский союз расширил антироссийские санкции, включив в «черный список» четырех тележурналистов: Дмитрия Губерниева, Екатерину Андрееву, Павла Зарубина и Марию Ситтель. Персональные санкции в их отношении введены в ответ на якобы дестабилизирующую деятельность России, следует из документа ЕС.

