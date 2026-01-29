Ричмонд
С кольцом на пальце: Певица Ëлка спровоцировала слухи о тайном замужестве

Певица Елизавета Иванцив, выступающая под сценическим именем Ëлка, намекнула поклонникам на возможное замужество. Поводом для обсуждения стало опубликованное ею в социальных сетях видео, на котором заметно кольцо на безымянном пальце.

Источник: Life.ru

Певица Ëлка намекнула в видео на замужество. Видео © Telegram / Твоя любимая певица.

В ролике артистка появляется вместе с мужчиной, чьё лицо остаётся за кадром, под сопровождение музыкальной композиции. Эта публикация вызвала живую реакцию подписчиков, которые массово начали поздравлять исполнительницу и строить предположения о её браке. При этом сама Ёлка никак не прокомментировала эти догадки, не подтвердив и не опровергнув.

«Самое спонтанное видео в моей жизни. На очень добрую, ироничную и честную песню. Просто люблю, когда люди улыбаются, вот и всё», — написала певица.

Ранее стало известно, что актёр Никита Ефремов собирается снова жениться. Его избранницей, как сообщают коллеги пары, стала 26-летняя актриса Софья Гершевич. Один из продюсеров отметил, что актёр выглядит по-настоящему счастливым и довольным рядом с новой спутницей.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.