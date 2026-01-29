С кольцом на пальце: Певица Ëлка спровоцировала слухи о тайном замужестве

В ролике артистка появляется вместе с мужчиной, чьё лицо остаётся за кадром, под сопровождение музыкальной композиции. Эта публикация вызвала живую реакцию подписчиков, которые массово начали поздравлять исполнительницу и строить предположения о её браке. При этом сама Ёлка никак не прокомментировала эти догадки, не подтвердив и не опровергнув.