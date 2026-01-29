В Госдуме обсудили запрет аборта без ведома отца

«Отец для семьи — это как Иисус для христианства, — подчеркнул другой, более консервативный участник, Максим. — Если ты не понимаешь, что по тебе сверяются координаты, ты не готов быть компасом, указывающим, где находится реально север, где находится юг, тогда начинаются эти вопросы трансгендерные все… Какой бы там ни был отец, прогрессивный, не прогрессивный, это человек, который в полной мере разделяет эту ответственность и находится в радости от того, что ему такую ответственность доверили».