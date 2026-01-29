В Крыму будут ловить пьяных водителей

«При проведении рейдов инспекторы дорожно-патрульной службы наряду с обычным несением службы будут использовать так называемый метод “массовой проверки”, суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру», — говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать автомобили и по визуальным признакам оценивать состояние каждого водителя.
В ведомстве напомнили, что за управление авто в состоянии опьянения, грозит штраф в размере 45 000 рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное правонарушение — уголовная ответственность.
Ранее сообщалось, что в Крыму за минувший год выявили более 8000 нетрезвых водителей, из них почти 900 повторно сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.