Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму будут ловить пьяных водителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. В Крыму с 30 января по 1 февраля 2026 года сотрудники Госавтоинспекции проведут рейд «Нетрезвый водитель», его основная цель — выявление и привлечение к ответственности злостных нарушителей, в том числе пьяных водителей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.

Источник: РИА "Новости"

«При проведении рейдов инспекторы дорожно-патрульной службы наряду с обычным несением службы будут использовать так называемый метод “массовой проверки”, суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру», — говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать автомобили и по визуальным признакам оценивать состояние каждого водителя.

В ведомстве напомнили, что за управление авто в состоянии опьянения, грозит штраф в размере 45 000 рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное правонарушение — уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что в Крыму за минувший год выявили более 8000 нетрезвых водителей, из них почти 900 повторно сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.