В Крыму будут ловить пьяных водителей

«При проведении рейдов инспекторы дорожно-патрульной службы наряду с обычным несением службы будут использовать так называемый метод “массовой проверки”, суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру», — говорится в сообщении.