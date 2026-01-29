Гинеколог Илюхина назвала лучшие позы для сна после 45 лет

Людям старше 45 лет следует спать на боку, при этом в зависимости от индивидуальных особенностей можно лежать как на левом, так и на правом боку. Об этом рассказала гинеколог Татьяна Илюхина.
Она отметила, что дети и здоровые взрослые люди могут спать в любой позе без вреда для здоровья, но порой возраст дает о себе знать.
— Сказываются возрастные изменения: снижается гибкость позвоночника, грудной клетке становится сложнее подниматься при дыхании. Повышенное давление, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, аритмии — все это влияет на комфорт сна, — пояснила врач.
По ее словам, при сне на левом боку женщины в менопаузе часто жалуются на дискомфорт, частые пробуждения и неприятные ощущения, из-за чего интуитивно переходят на правый. Кроме того, у пациентов с сердечной недостаточностью в положении лежа может возникать одышка, поэтому им приходится спать полусидя, написала Илюхина в своем Telegram-канале.
Врач-невролог Владимир Мартынов рассказал, что постоянный сон на животе вызывает напряжение мышц шеи и сдавливание кровеносных сосудов. Он подчеркнул, что для сна следует выбирать позы на боку или на спине, обязательно поддерживая шею и поясницу.