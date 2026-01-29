Гинеколог Илюхина назвала лучшие позы для сна после 45 лет

По ее словам, при сне на левом боку женщины в менопаузе часто жалуются на дискомфорт, частые пробуждения и неприятные ощущения, из-за чего интуитивно переходят на правый. Кроме того, у пациентов с сердечной недостаточностью в положении лежа может возникать одышка, поэтому им приходится спать полусидя, написала Илюхина в своем Telegram-канале.