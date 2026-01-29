Малотоннажным фургонам закрыли въезд на Крымский мост

«Крымский мост закрыли для фургонов грузоподъёмностью более 1,5 тонны — это ГАЗы и газели NEXT, китайские JAC и аналоги спецмодификаций», — заявили журналисты.
Для этих транспортных средств теперь действует жёсткое ограничение: им придётся следовать в Крым по суше, через контролируемые пункты в районе Мариуполя. По свидетельству журналистов, уже с самого утра начались первые случаи, когда водителям отказывали в проезде и разворачивали их у въезда на мост.
Сотрудники контрольно-пропускного пункта проверяют машины визуально и сравнивают их с данными из свидетельства о регистрации. Автомобили в кузове фургон, а также внешне схожие с ними модели, отправляются в сторону Ростова-на-Дону или Джанкоя. Пикапы, такие как Tundra или RAM, независимо от того, принадлежат они приезжим или крымчанам, направляются для прохождения проверки на стационарном сканирующем комплексе (ИДК).
Нововведения направлены на пресечение практики, когда под видом личного транспорта через мост провозили коммерческие партии товаров. Это не только нарушало режим, но и приводило к повышенному износу сканеров, которые стали чаще выходить из строя.
Ситуацию обострили и жалобы других категорий водителей, в частности, владельцев микроавтобусов, лишённых возможности проезда после инцидента четырёхлетней давности.
