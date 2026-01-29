Малотоннажным фургонам закрыли въезд на Крымский мост

Сотрудники контрольно-пропускного пункта проверяют машины визуально и сравнивают их с данными из свидетельства о регистрации. Автомобили в кузове фургон, а также внешне схожие с ними модели, отправляются в сторону Ростова-на-Дону или Джанкоя. Пикапы, такие как Tundra или RAM, независимо от того, принадлежат они приезжим или крымчанам, направляются для прохождения проверки на стационарном сканирующем комплексе (ИДК).