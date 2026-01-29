Украинского банкира Адарича нашли мертвым около гостиницы в Италии

Украинского предпринимателя и банкира Александра Адарича в пятницу, 23 января, обнаружили мертвым у гостиницы на Виа Нерино в центре итальянского Милана. Об этом в четверг, 29 января, сообщила местная газета Il Giorno.
Специалисты еще не проводили вскрытие тела банкира. Ночь в номере, где он проживал, стоила 300 евро (27,3 тысячи рублей — прим. «ВМ»), а комната была зарегистрирована на чужое имя. По данным журналистов, после случившегося два человека спешно покинули отель, где жил Адарич.
— Личные данные украинца стали известны из одного из документов, удостоверяющих личность, найденных в отеле: все с одной и той же фотографией — Адарича, — но с разными национальностями и именами, — говорится в материале.
На момент смерти Адарич занимал «ведущую должность» в люксембургской компании по недвижимости Alfaro Real Estate, а также был связан с барселонским фондом Fondazione Casa Ucraina, передает газета.