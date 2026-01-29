Президент ОАЭ приехал в Россию в подаренной в 2022 году Путиным куртке

Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, глава Объединенных Арабских Эмиратов, прибыл в Москву в теплой куртке, которую ему подарил президент России Владимир Путин в 2022 году во время его первого визита. Об этом в четверг, 29 января, рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
— Когда Владимир Путин сейчас провожал президента ОАЭ, то в шутку поинтересовался, как поживает та самая куртка, которую он подарил в Санкт-Петербурге из-за холода на улице. На что президент ОАЭ ответил, что на нем сейчас та самая куртка, — говорится в публикации.
Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл с официальным визитом в Москву в тот же день. Самолет президента ОАЭ приземлился в столичном аэропорту Внуково. Спустя некоторое время в Кремле стартовали переговоры президента России и лидера ОАЭ. Церемония официальной встречи прошла в Георгиевском зале Кремля — здесь Путин и Аль Нахайян, выйдя к друг другу под фанфары, встретились на красной ковровой дорожке и обменялись рукопожатием.
В ходе переговоров Путин выразил признательность ОАЭ за обеспечение проведения трехсторонних переговоров Москва, Вашингтон и Киев. Он также отметил, что ОАЭ — важный торговый партнер России в арабском мире, товарооборот между странами уверенно растет.